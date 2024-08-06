Топ-менеджер НБУ назначили заместителем министра экономики

Андрей Телюпа, возглавлявший Департамент закупок, завершил работу в Национальном банке в связи с назначением его заместителем министра экономики Украины.﻿ Об этом говорится в сообщении НБУ, сообщает Экономическая правда.

Департамент закупок относится к "Финансово-административному и операционному блоку", руководство которым по вертикали подчинения осуществляет заместитель председателя Национального банка Ярослав Матузко.

Департамент закупок Национального банка до назначения нового руководителя будет выполнять Леся Колесан, начальник управления публичных закупок этого департамента.

Андрей Телюпа проработал в Национальном банке два с половиной года. С января 2022 г. он возглавлял Департамент закупок.