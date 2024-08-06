Бывшего главу Ровенского ТЦК взяли под стражу
Взяли под стражу экс-руководителя Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки, подозреваемого в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины, а именно содействие в уклонении от военной службы военнообязанными во время мобилизации (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, сообщает Левый берег.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога. Ровенский городской суд полностью удовлетворил ходатайство прокуроров.
Задержали бывшего чиновника в субботу, 3 августа. По данным из открытых источников, речь идет о Сергее Луцюке.
Его обвиняют в еще двух уголовных производствах: по фактам применения насилия в отношении подчиненного и грабежа, а также незаконного обогащения более чем на 46 млн грн. Эти дела уже находятся в суде.
- Расследование в отношении чиновника началось еще в июле 2023 года из-за избиения подчиненного солдата битой. Полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного ТЦК и СП планирует доложить об их нарушениях во время службы. Они решили этого не допустить и избили мужчину. Руководитель Ровенского областного ТЦК сам избивал военнослужащего, в то время как руководитель районного ТЦК все это снимал на телефон.
- В ходе расследования ДБР обнаружили немало недвижимости и транспорта зарегистрированных на дальних родственников чиновника.
- В конце октября 2023 г. ДБР сообщило военкому о подозрении по факту приобретения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых превышает его законные доходы.
- Кроме конфискованного, военком также "забыл" задекларировать состояние на 46 млн грн.