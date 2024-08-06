Бывшего главу Ровенского ТЦК взяли под стражу

Взяли под стражу экс-руководителя Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки, подозреваемого в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины, а именно содействие в уклонении от военной службы военнообязанными во время мобилизации (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины). Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора, сообщает Левый берег.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога. Ровенский городской суд полностью удовлетворил ходатайство прокуроров.

Задержали бывшего чиновника в субботу, 3 августа. По данным из открытых источников, речь идет о Сергее Луцюке.

Его обвиняют в еще двух уголовных производствах: по фактам применения насилия в отношении подчиненного и грабежа, а также незаконного обогащения более чем на 46 млн грн. Эти дела уже находятся в суде.