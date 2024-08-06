Колишнього очільника Рівненського ТЦК взяли від варту

Взяли під варту екскерівника Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, а саме сприяння в ухиленні від військової служби військовозобовʼязаними під час мобілізації (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора, повідомляє Лівий берег.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Рівненський міський суд повністю задоволив клопотання прокурорів.

Затримали колишнього посадовця в суботу, 3 серпня. За даними з відкритих джерел, йдеться про Сергія Луцюка.

Його обвинувачують у ще двох кримінальних провадженнях: за фактами застосування насильства щодо підлеглого та грабежу, а також незаконного збагачення на понад 46 млн грн. Ці справи вже перебувають на розгляді у суді.