Министр юстиции Германии Марко Бушманн категорически предостерегает от поездок в Россию после большого обмена заключенными, который состоялся на прошлой неделе. Об этом министр сказал в интервью изданию Stern, сообщает Европейская правда.

Он отметил, что в России уже давно никто не чувствует себя в безопасности.

"И я настоятельно советую не ехать в страну, где никто не в безопасности, без крайней необходимости" , – сказал Бушманн.

Он также добавил, что не может опровергнуть опасения о том, что кремлевский правитель Владимир Путин может захватить еще больше иностранцев, чтобы "создать еще больше политических заключенных".

Комментируя сам факт недавнего обмена, Бушманн отметил, что до последнего сомневался в том, что РФ выполнит свою часть договоренности.

Даже когда самолет с освобожденными заключенными приземлился в Кельне/Бонне, немецкая сторона не была уверена в этом, добавил он.

Министр рассказал, что российская ФСБ часто использует яд "для того, чтобы прямо или косвенно нанести вред жизни или здоровью людей" злонамеренным способом.

"Это было моим самым большим беспокойством – что Россия отравила их (заключенных. – Ред.) перед полетом. Но согласно тому, что мы знаем на данный момент, слава Богу, что это не так" , – добавил Бушманн.

В прошлый четверг в Турции состоялся обмен 24 заключенными с участием шести западных государств, в частности США и Германии, и России. Переговоры между Западом и Россией, которые привели к большому обмену, продолжались более двух лет.

В ходе всеобъемлющего обмена заключенными Россия и Беларусь освободили 16 человек, взамен Москве было передано 10 человек, включая осужденного в Германии киллера Вадима Красикова, а также шпионов и двух несовершеннолетних детей российских шпионов.

Среди освобожденных граждан Германии были Рико Кригер, приговоренный к смертной казни в Беларуси, и четверо мужчин, которые были задержаны в России.