Соцсеть X закрывает офис в Сан-Франциско, где был основан Twitter

Соцсеть X, ранее известная как Twitter, закроет свой офис в Сан-Франциско. Тем самым компания приостановит присутствие в городе, в котором она была основана в 2006 году. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Mezha Media.

Осведомленный источник сообщил, что CEO компании Линда Яккарино направила сотрудникам соответствующее электронное письмо. В нем сказано, что X уезжает из своего офиса на Маркет-стрит.

Собеседник агентства также отметил, что сотрудники офиса X в Сан-Франциско будут переведены в Сан-Хосе и Пало-Альто (оба города в штате Калифорния). По информации мэрии города, X переводит в эти офисы 120 сотрудников.

Этот шаг знаменует собой завершение длинной истории X в городе, где почти 20 лет назад был основан Twitter. Соцсеть имеет офис на Маркет-стрит в районе Мид-Маркет с 2012 года.

Она согласилась переехать в этот район после получения специальных налоговых льгот вместе с другими технологическими компаниями. Некоторое время район преуспевал благодаря офисным работникам, живым ресторанам и новым жилым комплексам.

Но сейчас район переживает не самое лучшее время, поскольку город пытается справиться с медленным возвращением работников после пандемии COVID-19. Хотя бум искусственного интеллекта помог возродить этот район, у Сан-Франциско все еще есть 36% вакантных офисных площадей.

Ранее сообщалось, что Илон Маск переносит X и SpaceX в Техас в знак протеста против калифорнийского закона о защите ЛГБТ-людей.