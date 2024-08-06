Игорная компания перечислила в бюджет 1 млрд грн неуплаченных налогов

В государственный бюджет Украины поступило более 1 миллиарда гривен неуплаченных налогов организатором азартных игр. Об этом говорится в сообщении БЭБ и Офиса генпрокурора, сообщает Левый берег.

"При процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора осуществлялось досудебное расследование по уголовному производству по факту уклонения от уплаты налогов (ст. 212 УК Украины)" , – говорится в сообщении прокуратуры.

Установлено, что должностные лица компании – оператора азартных игр в период с 2021 по 2023 годы умышленно уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах. Детективы Бюро экономической безопасности Украины объявили подозрение руководителю предприятия.

Однако впоследствии оператор решил возместить нанесенный государству ущерб и перечислил в бюджет 1 миллиард 66 миллионов гривен. Денежные средства уже поступили на единый бюджетный счет.

Прокуроры направили в суд ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности в связи с уплатой налогов и возмещением ущерба, причиненного государству их несвоевременной уплатой.