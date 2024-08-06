Гральна компанія перерахувала до бюджету 1 млрд грн несплачених податків

До державного бюджету України надійшло понад 1 мільярд гривень несплачених податків організатором азартних ігор. Про це йдеться в повідомленні БЕБ та Офісу генпрокурора, повідомляє Лівий берег.

"За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків (ст. 212 КК України)" , – йдеться у повідомленні прокуратури.

Встановлено, що службові особи компанії – оператора азартних ігор у період з 2021 по 2023 роки умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах. Детективи Бюро економічної безпеки України оголосили підозру керівнику підприємства.

Проте згодом оператор вирішив відшкодувати завдані державі збитки та перерахував до бюджету 1 мільярд 66 мільйонів гривень. Кошти вже надійшли на єдиний бюджетний рахунок.

Прокурори скерували до суду клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв’язку зі сплатою податків та відшкодуванням шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою.