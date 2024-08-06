В Украине урегулируют регистрацию авто, ввезенных как гуммпомощь – МВД

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое будет регулировать вопрос государственной регистрации транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины как гуманитарную помощь. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый, сообщает Левый берег.

Следовательно, со вступлением в силу постановления будет возможность:

осуществлять государственную регистрацию транспортных средств, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь (возможен лишь временный государственный учет с соответствующими ограничениями по передаче и пользованию транспортными средствами);

осуществлять выезд транспортных средств, состоящих на временном государственном учете, за границу для перевозки гуманитарных грузов и выполнения других задач (выезд таких транспортных средств за границу запрещен);

четкий механизм снятия с учета транспортного средства в связи с передачей получателем гуманитарной помощи приобретателю гуманитарной помощи, изменением приобретателя гуманитарной помощи (пока такая передача невозможна);

выбраковать (списание) транспортные средства, состоящие на временном учете, в случае его уничтожения или непригодности для дальнейшей эксплуатации (на данный момент выбраковка гуманитарных транспортных средств не предусмотрена);

также вводится четкий перечень условий и оснований постановки на временный учет транспортных средств, ввезенных в Украину гуманитарной помощью.

Это должно обеспечить полноценное и эффективное использование транспортных средств, ввезенных в Украину как гуманитарная помощь, в соответствии с их назначением.