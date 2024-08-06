Байдену доложили о ситуации с возможным ударом Ирана по Израилю – СМИ

Президент США Джо Байден провел накануне переговоры с командой по нацбезопасности относительно возможной атаки Ирана на Израиль. Об этом пишет Axios, сообщает Европейская правда.

Байден встретился в Ситуационной комнате Белого дома, которая находится под усиленной охраной, со своей командой по национальной безопасности. На встрече также присутствовала вице-президент Камала Харрис.

Байден и Харрис получили от своей команды по национальной безопасности данные, что пока неясно, когда Иран и "Хезболла" могут атаковать Израиль, сказали источники издания.

Представители администрации Байдена говорят, что они работают над подготовкой к противодействию возможным атакам и мобилизуют дипломатическое давление на Иран и "Хезболлу", чтобы попытаться минимизировать их ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

По словам чиновников, Байдену и Харрис сообщили, что американская разведка ожидает сценарий, который предусматривает две волны атак – одну со стороны "Хезболлы", другую – со стороны Ирана и нескольких других проиранских прокси-групп.

Но американской разведке все еще неясно, кто атакует первым и какую именно атаку они собираются осуществить, сказали чиновники.

Один американский чиновник сказал, что разведка указывает на то, что ответ Ирана и "Хезболлы" все еще "в процессе разработки", и обе стороны не определились, что именно хотят сделать.

На прошлых выходных США решили отправить в регион авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли.

Неофициально сообщалось, что Соединенные Штаты ожидали мести Ирана Израилю в связи с убийством одного из лидеров группировки ХАМАС уже в понедельник или во вторник.