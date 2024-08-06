Кабмин разрешил иностранным компаниям получать разрешения на строительство без лицензий

Сегодня, 6 августа, правительство разрешило иностранным компаниям получать разрешения на строительство в Украине без получения лицензий. Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции, сообщает Левый берег.

"Правительство приняло решение о предоставлении возможности иностранным компаниям и организациям, действующим на территории Украины через обособленные подразделения и постоянные представительства, приобретать право на осуществление хозяйственной деятельности по строительству объектов" , - отметили в министерстве.

Изменения внесут в постановление КМУ №314 от 13 марта 2022 года. Они касаются строительства объектов, относящихся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) классами последствий.

Как пояснили в министерстве, право на строительную деятельность будет предоставляться путем безвозмездного представления в орган лицензирования декларации о ведении хозяйственной деятельности без необходимости получения лицензии на строительство объектов.

Соответствующая норма будет действовать во время военного положения.

Принятие этого акта позволит усовершенствовать нормативно правовое регулирование деятельности иностранных компаний в Украине. В частности, позволит представительствам польских компаний в Украине проводить работы по обустройству пунктов пропуска на украинско-польской границе.

Такие работы запланированы в рамках реализации Договора между Украиной и Польшей о предоставлении кредита на условиях связанного пособия от 9 сентября 2015 года.