Блинкен рассказал, к кому перейдут полномочия спецпредставителя по восстановлению Украины

Полномочия спецпредставителя США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер, которая уходит с должности, перейдут к заместителю госсекретаря по управлению и ресурсам Ричарду Верме.﻿ Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в официальном комментарии по завершению полномочий Пенни Прицкер, сообщает Европейская правда.

Блинкен отметил, что пребывание Прицкер в должности ограничено правилами однолетним сроком, но начатая ею работа продолжится.

"Заместитель госсекретаря по управлению и ресурсам Ричард Верма продолжит выполнять ее работу в рамках усилий США по поддержке экономического восстановления Украины" , – сообщил он.

Блинкен отметил активную работу Пенни Прицкер за год на этой должности и напомнил, что она шесть раз приезжала в Киев.

Среди достижений чиновницы госсеркетар отметил 9 млрд долларов на экономическую помощь Украине в последнем пакете финансирования, принятом США, ее роль в запуске консультативной совещательной группы при платформе координации доноров Украины при участии G7, поддержку экономических реформ в Украине, которые должны были способствовать инвестициям частного сектора.

Также Блинкен упомянул запуск оборонной промышленной базы "Deal Team" для содействия совместным проектам украинского и американского оборонпрома; работу с компаниями частного сектора для появления на рынке опций страхования от связанных с войной рисков.

Напомним, 14 сентября 2023 года президент США Джо Байден назначил спецпредставителя по экономическому восстановлению Украины, создав для Прицкер новую должность в правительстве.

В июле 2024 года стало известно, что она вскоре завершит работу в должности.