В "Укрэнерго" рассказали, что нужно для устойчивости энергосистемы

Для построения устойчивой к возможным атакам энергосистемы Украина в ближайшие годы должна построить более 12 ГВт мощностей, для чего надо 12-13 млрд евро.﻿ Об этом рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает Экономическая правда.

"Для построения устойчивой к возможным атакам системы в ближайшие несколько лет в Украине нужно: 4 ГВт мощностей новых ветровых электростанций, 3,8 ГВт - солнечных электростанций, 1,4 ГВт мощностей газовой генерации, 1,1 ГВт - мощностей новых ТЭС на биотопливе и 0,8 ГВт мощностей установок хранения энергии" , - заявил Кудрицкий.

Чтобы все это было построено нужно около 12-13 миллиардов евро. Глава энергокомпании считает, что воплотить масштабные изменения невозможно без привлечения частных инвестиций.