В Сумской области уничтожили ракету и вертолет армии РФ - ОВА

Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили российскую баллистическую ракету, два беспилотных летательных аппарата и один вертолет над территорией Сумской области. Со ссылкой на Сумскую ОВА, сообщает Корреспондент.

"Сегодня, 6 августа в небе над Сумщиной подразделениями сил обороны и безопасности была уничтожена вражеская баллистическая ракета, 2 БпЛА и один вертолет" , - говорится в сообщении.

Напомним, недавно паблики оккупантов сообщили о сбитии военного вертолета Ми-8 с ранеными оккупантами на борту под Донецком. Местные жители предполагают, что вертолет стал жертвой "дружеского огня". Однако часть российских пропагандистских ресурсов утверждает, что вертолет был успешно атакован украинским дроном.

Также сообщалось, что Силы ПВО сбили 11 вражеских беспилотников.