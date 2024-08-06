На Сумщині знищили ракету та вертоліт армії РФ - ОВА

Сили протиповітряної оборони України знищили російську балістичну ракету, два безпілотні літальні апарати та один вертоліт над територією Сумської області. З посиланням на Сумську ОВА, повідомляє Корреспондент.

"Сьогодні, 6 серпня у небі над Сумщиною підрозділами сил оборони та безпеки було знищено ворожу балістичну ракету, 2 БпЛА та один гелікоптер" , - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно пабліки окупантів повідомили про збиття військового гелікоптера Мі-8 з пораненими окупантами на борту під Донецьком. Місцеві жителі припускають, що вертоліт став жертвою "дружнього вогню". Проте частина російських пропагандистських ресурсів стверджує, що гелікоптер був успішно атакований українським дроном.

Також повідомлялося, що Сили ППО збили 11 ворожих безпілотників.