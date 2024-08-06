Байден отреагировал на решение Гаррис относительно кандидата в вице-президенты

Президент США Джо Байден приветствовал решение Камалы Харрис, которая должна стать кандидатом в президенты от Демократической партии, выбрать кандидатом в вице-президенты губернатора Миннесоты Тима Уолза.﻿﻿ Со ссылкой на заявление об этом в его X (Twitter), сообщает Европейская правда.

Байден заявил, что одобряет выбор Харрис выбрать своим кандидатом в вице-президенты Тима Волза, о чем она официально объявила во вторник.

Президент отметил, что знаком с Уолзом почти два десятилетия, сначала как членом Конгресса, впоследствии – как губернатором, проявившим себя как сильный, принципиальный и эффективный лидер. Байден отметил и длительную военную службу Уолза.

"Они будут максимально мощными защитниками наших личных свобод и нашей демократии. И они гарантируют, что Америка продолжит быть лидером в мире и играть свою роль "незаменимой державы" , – написал Байден.

Он призвал поддержать Харрис и Уолза на предстоящих выборах "всех демократов, и, на самом деле, всех американцев, которые преданы идеям свободы, демократии и лидерства Америки".

"Для каждого поколения американцев есть тот момент, когда им нужно защищать американскую демократию. Этот момент настал" , – отметил Байден.

Как сообщает CNN, пресс-секретарь Белого дома подтвердила, что утром во вторник Байден имел телефонный разговор с Харрис перед тем, как она официально объявила о своем выборе кандидатуры вице-президента, а после того говорил с Уолзом и поздравил его с назначением.

На прошлой неделе, когда Байдена спрашивали, советовались ли они с Харрис по поводу кандидатов в вице-президенты, он ответил утвердительно.

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс уже заявил, что хочет провести дебаты с демократом-визави, губернатором Миннесоты Тимом Уолзом, но только после его официальной номинации.

Последние опросы показывают, что вице-президенту США удалось "перезагрузить" президентскую гонку благодаря поддержке демократов, молодых и темнокожих избирателей, которые становятся более активными и склонными к голосованию, а также женщин, которые уверены, что она будет больше способствовать их интересам.