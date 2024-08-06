Маркарова считает кандидата Харрис в вице-президенты надежным другом Украины

Посол Украины в США Оксана Маркарова считает губернатора штата Миннесота Тима Уолза, который станет кандидатом в вице-президенты от Демократической партии, "надежным другом нашей страны", сообщает Европейская правда.

По словам Маркаровой, среди американских губернаторов, которые активно поддерживают Украину, "губернатор Уолз – безусловно один из лидеров такой поддержки и надежный друг нашей страны".

Она добавила, что Миннесота – один из штатов, где активная поддержка губернатора помогает Украине проводить адвокационную кампанию.

"Когда в декабре я находилась с визитом в Миннесоте в рамках нашего Whistlestop Tour for Ukraine с фондом Маршала и Говардом Баффетом, мы с губернатором встречались с Фермерским бюро и фактически вместе с ним убеждали присутствующих в том, насколько важным для национальных интересов США является победа Украины" , – поделилась посол.

Известно также, что Тим Уолз стал одним из первых губернаторов, которые в 2022 году распорядились прекратить все контракты государственных компаний с государством-агрессором – Россией.

22 февраля 2024 года, накануне второй годовщины полномасштабного вторжения, он и глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус подписали меморандум о сотрудничестве между Миннесотой и Черниговщиной.

Камала Харрис объявила, что выбирает своим кандидатом в вице-президенты Тима Уолза, утром во вторник.

60-летний Уолз – ветеран Национальной гвардии США, бывший учитель, который начал карьеру в политике в 2006 году как член Палаты представителей. В 2018-м был избран губернатором Миннесоты, занимает эту должность второй срок подряд.