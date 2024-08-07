ССО показали, как уничтожают технику оккупантов в районе Часового яра

Украинские защитники осуществили серию сокрушительных атак по вражеской технике. Результатами работы они поделились в сети, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба ССО в Telegram.

На видео показана работа операторов Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины.

"Если уже эту войну окрестили войной дронов и артиллерии, то свою часть с "птичками" мы выполняем идеально. На этот раз из всех отработанных целей «изюминками» стали враждебный "Тигр" и пушка", - рассказал оператор ССО "Якут".

Согласно видео, обнародованному ССО, украинские беспилотники удачно проводят серию атак по враждебным техническим средствам. Часть из них кафиры скрывают в лесополосах, некоторую технику оставляют среди полуразрушенных зданий.

Украинские защитники уничтожают технику РФ

Напомним, накануне украинским бойцам удалось ликвидировать вражеские минометы и инженерные комплексы.

Кроме того, украинские бойцы показали видео уничтожение вражеской техники с помощью дронов на одной из точек линии фронта.