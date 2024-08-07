Решение по израильским Patriot для Украины пока не принято - посол

Решение о передаче израильских систем противовоздушной обороны Patriot для Украины пока не принято. Это связано с угрозами, с которыми сегодня сталкивается Израиль, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

"Насколько я знаю, окончательного решения еще нет, но если вы посмотрите на нынешнюю ситуацию в Израиле, то нам необходимы все средства ПВО, которые существуют в Израиле, включая систему Patriot", - сказал он.

Дипломат объяснил, что у Израиля много уровней системы ПВО. Однако известный в Украине "Железный купол" не справляется с ракетами дальнего радиуса действия и баллистикой. Он предназначен прежде всего для того, чтобы перехватывать ракеты ближнего радиуса действия, которыми Израиль обстреливают боевики ХАМАС.

"У нас есть и другие системы, в основном израильские разработки или израильско-американские разработки. И Patriot не самая совершенная система. Речь идет об установках Patriot, которые Израиль получил еще в начале 90-х годов перед первой войной в Персидском заливе. Вы помните, тогда Ирак обстреливал Израиль ракетами "Скад" российского производства. И тогда Patriot'ы нас спасли", - отметил Бродский.

Посол добавил, что были разговоры о списании устаревших установок Patriot, чтобы в будущем передать их Украине. Но решения еще нет.

На вопрос о том, связано ли получение Украиной израильских Patriot с ситуацией на Ближнем Востоке, Бродский ответил: "Да, связано с теми угрозами, с которыми сталкивается сегодня Израиль".

Что этому предшествовало

Напомним, в июне 2024 года в СМИ появилась информация о США, Израиль и Украина ведут переговоры о возможной передаче систем Patriot Киеву. Речь идет о восьми установках, которые израильская армия планировала снимать с вооружения.

Источник в Минобороны Израиля заявил, что решение пока не принято, но может быть принято в ближайшее время. Пока этого не произошло.