Россияне взяли рекордную сумму кредитов – данные Центробанка РФ

За первые шесть месяцев 2024 года общий объем выданных россиянам кредитов впервые достиг 37 трлн рублей (268 миллиардов долларов), увеличившись на 10% с начала года. Об этом пишет The Moscow Times и "Известия" со ссылкой на данные Центробанка России, сообщает Экономическая правда.

Для сравнения, в прошлом году рост был немного меньше - на 9,5% или на 2,6 триллиона рублей, причем процентные ставки тогда были значительно ниже. В первой половине 2023 года ключевая ставка составляла 7,5%, тогда как в 2024 году она повысилась до 16%.

Значительную часть роста в этом году обеспечили ипотечные кредиты, которые увеличились на 1,7 триллиона рублей. Это связано с действием государственных программ, ставки по которым не зависят от изменений ключевой ставки. Особенно большой спрос на льготную ипотеку наблюдался в мае-июне, поскольку люди спешили получить кредиты до завершения программы 1 июля.

Кроме того, активными темпами росло необеспеченное кредитование. За первое полугодие 2024 года таких кредитов было выдано на 1,3 триллиона рублей. Заметный объем кредитов в этот период также пришелся на кредитные карты, ставки по которым менее зависимы от ключевой ставки.