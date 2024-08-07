Соцсеть X судится с рекламодателями, которые бойкотируют платформу

X судится с рекламодателями, которые бойкотируют платформу. Об этом объявила CEO компании Линда Яккарино в открытом письме, которое она обнародовала в соцсети, сообщает Mezha Media.

CEO сообщила, что X подала антимонопольный иск против Глобального альянса за ответственные медиа (GARM), Всемирную федерацию рекламодателей (WFA) и членов GARM – CVS Health, Mars, Orsted и Unilever.

"Это решение не было легким, но оно является прямым следствием их действий. Незаконное поведение этих организаций и их руководителей стоило Х миллиардов долларов (США – ред.)" , – написала Линда Яккарино.

X решила обратиться в суд после недавнего отчета юридического комитета Палаты представителей Конгресса США. По информации Линды Яккарино, в отчете говорилось, что их расследование "обнаружило доказательства незаконного бойкота" многих компаний, в том числе и X.

"Доказательства, полученные Комитетом, свидетельствуют о том, что GARM и его члены непосредственно организовывали бойкоты и использовали другие косвенные тактики, направленные против нежелательных платформ, создателей контента и новостных организаций с целью демонетизации и, по сути, ограничения определенного выбора для потребителей" , - заметила она со ссылкой на отчет.

Линда Яккарино утверждает, что "следствием, а, возможно, и целью этого бойкота" стало стремление лишить пользователей X доступа к "глобальной городской площади".

Ситуацию также прокомментировал Илон Маск. Он объявил войну рекламодателям, которые бойкотируют X.

"Два года мы пытались заключить мир, но теперь это война" , - написал он в соцсети.

Напомним, что компании начали массово отказываться от корпоративной рекламы на X после скандала в прошлом году. Организация Media Matters обнародовала отчет, согласно которому реклама брендов появляется на платформе у пронацистского контента.