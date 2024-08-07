Правоохранители проводят массовые обыски в горсовете Днепра - источники

Правоохранители проводят массовые обыски у чиновников горсовета Днепра, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают источники.

Так, массовые обыски у должностных лиц горсовета проводятся в рамках дела о присвоении средств на ремонтах.

На месте производятся следственные действия.

Обыски в Днепре

Обыски в Днепре происходят не впервые. Например, летом прошлого года обыски проходили в одном из райотделений полиции Днепра. Было объявлено о подозрении четырем правоохранителям.

А в 2019 году после обысков в Днепре объявили подозрения чиновникам. Тогда обыски были связаны с ремонтом Центрального моста.