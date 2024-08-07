Правоохоронці проводять масові обшуки у міськраді Дніпра - джерела

Правоохоронці проводять масові обшуки у посадовців міськради Дніпра, повідомляє РБК-Україна.

Про це повiдомляють джерела.

Так, масові обшуки у посадовців міськради проводяться в рамках справи про привласнення коштів на ремонтах.

На місці проводяться слідчі дії.

Обшуки у Дніпрі

Обшуки у Дніпрі відбуваються не вперше. Наприклад, минулого літа обшуки проходили в одному з райвідділень поліції Дніпра. Було оголошено про підозру чотирьом правоохоронцям.

А у 2019 році після обшуків у Дніпрі оголосили підозри чиновникам. Тоді обшуки були пов'язані з ремонтом Центрального мосту.