Смерть пленного военного "Азова" в российском СИЗО: стала известна причина

По результатам вскрытия судебно-медицинский эксперт выяснил, что украинский защитник Александр Ищенко, который был водителем в полку "Азов" и во время обороны Мариуполя попал в плен, умер в СИЗО Ростова-на-Дону из-за "закрытой тупой травмы грудной клетки в результате контакта с тупым предметом", сообщает Украинская правда.

Об эом сообщил заместитель командира бригады "Азов" Святослав Паламар.

"Подтвержден факт очередного жестокого убийства украинского военнопленного. Документ добавляю по согласованию госпожи Елены, жены замученного Ищенко Александра Александровича, который мобилизовался в "Азов" 27 февраля 2022 года.

Это не просто еще одно циничное нарушение россиянами Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Это удар по человеческой чести и достоинству, по международному праву, по тем принципам и ценностям, которые мы отстаиваем на фронте".

Согласно результатам вскрытия, которые опубликовал Паламар, множественные переломы ребер, шок и закрытая тупая травма грудной клетки из-за "контакта с тупым предметом" привели к смерти украинского защитника Александра Ищенко в российском плену в СИЗО.

Справочно:﻿ Александру Ищенко было 55 лет. Он родился в Мариуполе, был моряком. За несколько дней до полномасштабного российского вторжения в Украину Ищенко вернулся из рейса. Вступил в полк "Азов" и стал водителем. В мае 2022 года попал в российский плен. Александра и его побратимов россияне судили по сфабрикованным делам, их обвиняли в терроризме и попытке свержения власти. Мужчин удерживали в следственном изоляторе на территории РФ.

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