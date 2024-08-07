Смерть полоненого військового "Азову" у російському СІЗО: стала відома причина

За результатами розтину судово-медичний експерт з’ясував, що український захисник Олександр Іщенко, який був водієм у полку "Азов" та під час оборони Маріуполя потрапив у полон, помер у СІЗО Ростова-на-Дону через "закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар.

"Підтверджено факт чергового жорстокого вбивства українського військовополоненого. Документ додаю з погодження пані Олени, дружини закатованого Іщенка Олександра Олександровича, який мобілізувався в "Азов" 27 лютого 2022 року.

Це не просто ще одне цинічне порушення росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Це удар по людській честі й гідності, по міжнародному праву, по тим принципам та цінностям, які ми відстоюємо на фронті".

Згідно з результатами розтину, які опублікував Паламар, множинні переломи ребер, шок та закрита тупа травма грудної клітки через "контакту з тупим предметом" призвели до смерті українського захисника Олександра Іщенка в російському полоні в СІЗО.

Довідково:﻿ Олександру Іщенко було 55 років. Він народився в Маріуполі, був моряком. За кілька днів до повномасштабного російського вторгнення в Україну Іщенко повернувся з рейсу. Вступив до полку "Азов" і став водієм. У травні 2022 року потрапив у російський полон. Олександра та його побратимів росіяни судили за сфабрикованими справами, їх звинувачували у тероризмі та спробі повалення влади. Чоловіків утримували у слідчому ізоляторі на території РФ.

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