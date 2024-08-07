АРМА объявило отбор на управляющего для российского сухогрузного судна

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) объявило об отборе управляющего для арестованного российского сухогрузного судна EMMAKRIS III.﻿, сообщает Экономическая правда.

Судно построено в 2000 году, имеет 7 трюмов, грузоподъемность которых составляет 73 281 тонну дедвейта, а осадка составляет 6,8 метра. Общая длина составляет 225 метров, а ширина - 32,26 метра.

Согласно сообщению пресс-службы, Печерский районный суд г. Киева передал это грузовое судно в АРМА для управления.

Сейчас актив пришвартован вблизи причала Железнодорожного-паромного комплекса ГП "Морской торговый порт "Черноморск" в Одесской области.

Оценщик ООО "Юрформат" установил, что актив находится в удовлетворительном состоянии и может использоваться, в частности, как плавучее зернохранилище для перевалки и хранения сухих грузов.

"За последний год стоимость хранения зерновых существенно увеличилась, что связано с увеличением себестоимости и увеличением риска хранения товара. Учитывая ограниченные возможности портовой инфраструктуры Одесской области по перевалке зерновых грузов данный актив может иметь высокую инвестиционную заинтересованность операторов рынка" , - отметил заместитель председателя АРМА Станислав Петров.

Он добавил, что сейчас судно оценено оценщиком в почти 109 млн гривен, и отметил, что следующим этапом управления активом будет объявление открытого конкурса на Прозорро для избрания управляющего этого актива.