Украинский спортсмен Жан Беленюк вышел в четвертьфинал Олимпиады

Украинский спортсмен в греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк одолел своего соперника в 1/8 финала Олимиады-2024 в Париже, сообщает Деловая столица.

Об этом стало известно из трансляции схватки.

В 1/8 финала Беленюк, выступающий в весовой категории до 87 килограммов, победил бронзового призера чемпионата мира 2019, 27-летнего китайца Цянь Хайтао — 7:1.

В четвертьфинале соперником Жана будет Нурсултан Турсинов. Главным достижением 33-летнего казахстанца является золотая медаль чемпионата Азии 2014 года.

Отметим, Беленюк – олимпийский чемпион Токио-2020 и серебряный призер Рио-2016.

Также Украину в греко-римской борьбе представляет серебряный призер Токио-2020 Парвиз Насибов, соревнующийся в весовой категории до 67 килограммов.