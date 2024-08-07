Український спортсмен Жан Беленюк вийшов до чвертьфіналу Олімпіади

Український спортсмен у греко-римській боротьбі та народний депутат Жан Беленюк здолав свого суперника в 1/8 фіналу Оліміади-2024 у Парижі, повідомляє Ділова столиця.

Про це стало відомо з трансляції сутички.

В 1/8 фіналу Беленюк, який виступає у ваговій категорії до 87 кілограмів, переміг бронзового призера чемпіонату світу 2019, 27-річного китайця Цянь Хайтао — 7:1.

У чвертьфіналі суперником Жана буде Нурсултан Турсинов. Головним досягненням 33-річного казахстанця є золота медаль чемпіонату Азії 2014 року.

Зазначимо, Беленюк — олімпійський чемпіон Токіо-2020 та срібний призер Ріо-2016.

Також Україну в греко-римській боротьбі представляє срібний призер Токіо-2020 Парвіз Насібов, який змагається у ваговій категорії до 67 кілограмів.