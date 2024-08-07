Путин прокомментировал события в Курской области: Масштабная провокация

Правитель России Владимир Путин на заседании со своим правительством 7 августа прокомментировал якобы обстрел Курской области со стороны Украины, назвал это "провокацией" и заявил, что проведет встречу с силовиками по поводу событий в регионе, сообщает Украинская правда.

Путин пожаловался, что события в области - это "провокация" со стороны Украины. По его словам, ведется "неизбирательная стрельба" из разных видов оружия, в том числе ракетная.

"Сразу же после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств, министерством обороны, генеральным штабом, ФСБ, имею в виду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности, и заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области" , - пообещал Путин.

Напомним, утром 6 августа, исполняющий обязанности губернатора Курской области РФ Алексей Смирнов заявил о якобы попытке защитников Украины прорваться на территорию региона в Суджанском и Кореневском районах: "Пограничные войска ФСБ и бойцы российской армии не допустили нарушения границы, добавил он и попросил жителей "сохранять бдительность" .

Российские паблики утром 6 августа начали распространять информацию о боях в приграничье Курской области. Якобы украинские защитники продвигаются в сторону Гончаровки Суджанского района РФ на технике.

В то же время добровольческие формирования "РДК" и "Свобода России" об операциях в приграничье с РФ не сообщали.

Минобороны РФ сообщило, что к госгранице с Украиной в Курской области выдвигаются резервы российской группировки войск.

Военно-аналитический проект DeepState опубликовал фотографии вероятно уничтоженной техники россиян в Курской области.

Российские пропагандисты и так называемые "военкоры" заявили, что украинские силы, которые вошли в Курскую область РФ в ночь на 6 августа, закрепились в приграничной зоне. Украинская сторона события в Курской области пока не комментировала.