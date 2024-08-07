Путін прокоментував події у Курській області: Масштабна провокація

Правитель Росії Володимир Путін на засіданні зі своїм урядом 7 серпня прокоментував начебто обстріл Курської області зі сторони України, назвав це "провокацією" та заявив, що проведе зустріч з силовиками щодо подій у регіоні, повідомляє Українська правда.

Путін поскаржився, що події в області – це "провокація" зі сторони України. За його словами, ведеться "невибіркова стрілянина" з різних видів зброї, у тому числі ракетна.

"Відразу ж після нашої наради у мене буде зустріч із керівниками силових відомств, міністерством оборони, генеральним штабом, ФСБ, маю на увазі прикордонний напрямок діяльності Федеральної служби безпеки, і заслухаю чергову доповідь колег з того, що відбувається в Курській області" , - пообіцяв Путін.

Нагадаємо, зранку 6 серпня, виконувач обов’язки губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов заявив про нібито спробу захисників України прорватися на територію регіону в Суджанському і Коренівському районах: "Прикордонні війська ФСБ і бійці російської армії не допустили порушення кордону, додав він і попросив жителів "зберігати пильність" .

Російські пабліки зранку 6 серпня почали ширити інформацію про бої у прикордонні Курської області. Нібито українські захисники просуваються в бік Гончарівки Суджанського району РФ на техніці.

Водночас добровольчі формування "РДК" та "Свобода Росії" про операції у прикордонні з РФ не повідомляли.

Міноборони РФ повідомило, що до держкордону з Україною в Курській області висуваються резерви російського угруповання військ.

Військово-аналітичний проєкт DeepState опублікував фотографії ймовірно знищеної техніки росіян у Курській області.

Російські пропагандисти і так звані "воєнкори" заявили, що українські сили, які увійшли в Курську область РФ у ніч на 6 серпня, закріпилися в прикордонній зоні. Українська сторона події в Курській області наразі не коментувала.