Олимпийские игры по греко-римской борьбе: Беленюк и Насибов прошли в полуфиналы
Украинские борцы греко-римского стиля Парвиз Насибов и Жан Беленюк пробились в полуфиналы олимпийских соревнований в двух весовых категориях, пишет Антон Федорцив, РБК-Украина.
Олимпиада-2024, греко-римская борьба, до 67 кг, 1/4 финала
Исмаилов – Насибов – 6:7
Олимпиада-2024, греко-римская борьба, до 87 кг, 1/4 финала
Турсынов – Беленюк – 3:7
В противостоянии с киргизом Амантуром Исмаиловым Насибов выглядел более пассивно в первой трехминутке. Оппонент сумел набрать 6 очков за технические приемы, а украинец ответил только двумя пунктами.
Зато второй период прошел под полным контролем Насибова. Отечественный борец сумел пять раз набрать по одному баллу и вырвался вперед в счете. Финальные секунды украинец провел уверенно и не позволил Исмаилову хотя бы выровнять положение.
По схожему сценарию прошла стычка Беленюка с казахом Нурсултаном Турсыновым. Соперник доминировал в первой трехминутке и повел в счете (3:0).
Украинский борец перехватил инициативу во втором периоде. Два приема позволили Беленюку сравнять счет. А затем еще два выпада олимпийского чемпиона Токио обеспечили комфортное преимущество и итоговую победу.
В рамках 1/2 финала Насибов встретится с азербайджанцем Хасратом Джафаровым. Беленюк сойдется в схватке с иранцем Алирезой Мохмадипиани. Кроме того, украинка Оксана Ливач сразится за бронзовую награду с японкой Юи Сусаки. Все поединки запланированы на среду, 7 августа.