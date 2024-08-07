Олімпійські ігри з греко-римської боротьби: Беленюк і Насібов пройшли у півфінали

Українські борці греко-римського стилю Парвіз Насібов і Жан Беленюк пробилися в півфінали олімпійських змагань у двох вагових категоріях, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Олімпіада-2024, греко-римська боротьба, до 67 кг, 1/4 фіналу

Ісмаїлов – Насібов – 6:7

Олімпіада-2024, греко-римська боротьба, до 87 кг, 1/4 фіналу

Турсинов – Беленюк – 3:7

У протистоянні з киргизом Амантуром Ісмаїловим Насібов виглядав пасивніше в першій трихвилинці. Опонент зумів набрати 6 очок за технічні прийоми, а українець відповів лише двома пунктами.

Зате другий період пройшов під повним контролем Насібова. Вітчизняний борець зумів п'ять разів набрати по одному балу та вирвався вперед у рахунку. Фінальні секунди українець провів упевнено та не дозволив Ісмаїлову бодай вирівняти становище.

За схожим сценарієм минула сутичка Беленюка з казахом Нурсултаном Турсиновим. Суперник домінував у першій трихвилинці та повів у рахунку (3:0).

Український борець перехопив ініціативу в другому періоді. Два прийоми дозволили Беленюку зрівняти рахунок. А потім ще два випади олімпійського чемпіона Токіо забезпечили комфортну перевагу та підсумкову перемогу.

У рамках 1/2 фіналу Насібов зустрінеться з азербайджанцем Хасратом Джафаровим. Натомість Беленюк зійдеться в сутичці з іранцем Алірезою Мохмадіпіані. Окрім того, українка Оксана Лівач позмагається за бронзову нагороду з японкою Юї Сусакі. Усі поєдинки заплановані на вечір середи, 7 серпня.