Китай активно строит АЭС, может опередить Францию и США – Bloomberg

К следующему десятилетию Китай может опередить Францию и США и стать крупнейшим производителем атомной энергии. В настоящее время в стране строится 30 новых атомных электростанций. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Лига.Бизнес.

На китайском курортном острове Хайнань рабочие на АЭС Linglong One к 2025 году завершат строительство первого в мире небольшого модульного ядерного реактора для коммерческих целей, одобренного МАГАТЭ. В таких ключевых достижениях, как термоядерный синтез – объединение, а не расщепление атомов – Пекин значительно превосходит США.

"Существует, пожалуй, не более семи стран, имеющих возможность проектировать, производить и эксплуатировать атомные электростанции. Раньше мы были последователями, но теперь Китай – лидер" , – сказал представитель китайского МИДа Цуй Цзяньчунь во время официального визита на станцию.

Причинами успеха Китая являются огромные масштабы, государственная поддержка (в частности, недорогое финансирование от государственных банков) и относительно простое, воспроизводимое строительство. Страна также придает приоритет строительству нескольких реакторов одинакового дизайна, создавая стандартизацию, готовую цепочку поставок и большое количество квалифицированных работников.

США все еще имеют наибольшее количество АЭС, но за последнее десятилетие они построили всего три реактора, в том числе два – на одном заводе в Джорджии.