В РФ начали выделять деньги на переселение из Курской области

Российское правительство решило направить 1,8 млрд рублей (майже 21 млн доларів) на переселение жителей Курской области, куда, по некоторым сообщениям, прорвались украинские войска. Об этом пишут российские пропагандисты "РИА Новости", сообщает Украинская правда.

"Первый вице-премьер правительства РФ Мантуров сообщил, что Минфину дано поручение направить первый транш на 1,8 млрд рублей на переселение жителей в Курской области" , - пишут пропагандисты.