У РФ почали виділяти гроші на переселення з Курської області

Російський уряд вирішив направити 1,8 млрд рублів (майже 21 млн доларів) на переселення жителів Курської області, куди, за деякими повідомленнями, прорвалися українські війська.﻿ Про це пишуть російські пропагандисти "РИА Новости", повідомляє Українська правда.

"(Перший віце-прем'єр уряду РФ) Мантуров повідомив, що Мінфіну дано доручення спрямувати перший транш на 1,8 млрд рублів на переселення жителів у Курській області" , - пишут пропагандисты.