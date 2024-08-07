У РФ почали виділяти гроші на переселення з Курської області
Російський уряд вирішив направити 1,8 млрд рублів (майже 21 млн доларів) на переселення жителів Курської області, куди, за деякими повідомленнями, прорвалися українські війська. Про це пишуть російські пропагандисти "РИА Новости", повідомляє Українська правда.
"(Перший віце-прем'єр уряду РФ) Мантуров повідомив, що Мінфіну дано доручення спрямувати перший транш на 1,8 млрд рублів на переселення жителів у Курській області", - пишут пропагандисты.