Экс-руководителю прокуратуры Николаева Герману подтвердили пожизненное заключение

Апелляционный суд подтвердил пожизненный срок заключения для экс-руководителя Николаевской окружной прокуратуры, который работал на Россию. Со ссылкой на пресс-службу СБУ.

У него также будет конфисковано все имущество.

По материалам СБУ он был признан виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас приговор суда вступил в законную силу.

"После начала полномасштабного вторжения России мужчина по собственной инициативе пошел на сотрудничество с врагом. Находясь тогда на должности главы Николаевской окружной прокуратуры, он собирал для оккупантов разведданные об оперативной обстановке в регионе.

Прежде всего речь шла о последствиях российских ракетно-дронных ударов по областному центру. Полученные сведения рашисты использовали для подготовки новых и нанесения повторных воздушных атак на портовый город.

Также чиновник "сливал" агрессору пароли на блокпостах и информацию о военнопленных вооруженных сил РФ ﻿ . Для конспирации преступной деятельности он действовал через "посредника" , - говорится в сообщении.

СБУ задержала злоумышленника во время проведения спецоперации в областном центре в начале апреля 2022 года.

У него изъяли мобильный телефон, компьютерную технику и флеш-носители с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

Речь идет о Николае Германе.