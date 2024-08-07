Зеленский активировал закон о восстановлении военных в звании
Президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении в прежнем воинском звании во время действия военного положения. Со ссылкой на пресс-службу Верховной Рады Украины, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Отмечается, что парламент принял акт еще 16 июля.
Целью закона является восстановление в звании военных, которых ранее лишили воинских званий в дисциплинарном порядке, за образцовое выполнение служебных обязанностей и боевых задач для использования их профессиональных, организаторских способностей, военной и специальной подготовки, боевого опыта и прочее во время действия военного положения.
Право применять поощрения предоставляется:
- главе Министерства обороны Украины - относительно воинских званий офицерского состава;
- главнокомандующему Вооруженных Сил Украины относительно воинских званий сержантского состава.
В частности лицо, которое восстановили в воинском звании, может пользоваться правами и льготами в соответствии с восстановленным званием.