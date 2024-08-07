РФ формирует в Курской области отряды добровольцев - партизаны

В Курской области российские военные начали использовать гражданских для создания отрядов операторов дронов — их экстренно обучают и формируют группы ударных беспилотников для остановки движения техники﻿. Об этом заявили участники партизанского движения "АТЕШ", сообщает Деловая столица.

Как сообщил агент движения, всех, кто имеет опыт управления беспилотниками или учится на операторов, экстренно собрали и привезли в ангары возле аэродрома "Халино", где расположен центр по подготовке пилотов FPV-дронов "Бумеранг".

"Военные формируют расчеты из двух человек: оператора и его помощника. Время обучения — до 10 часов (поскольку процесс прошивки и спаивания дронов пропускают). После чего формируют группы ударных БПЛА, чтобы хоть как-то остановить движение техники" , — рассказали в "АТЕШ" .

Напомним, президент России Владимир Путин почти сутки не комментировал наступление ВСУ в Курской области этой страны, о котором сообщают российские пропагандисты.

Только в обед 7 августа Путин заговорил о "провокации" Украины.

Между тем, в местных пабликах Суджи появились сообщения о переходе этого российского города под контроль ВСУ.

Пропагандисты также сообщают о потере Москвой и других населенных пунктах региона.

Позже Путин собрал совет безопасности России, на котором начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил о том, что продвижение ВСУ якобы остановлено.