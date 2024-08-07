РФ формирует в Курской области отряды добровольцев - партизаны
В Курской области российские военные начали использовать гражданских для создания отрядов операторов дронов — их экстренно обучают и формируют группы ударных беспилотников для остановки движения техники. Об этом заявили участники партизанского движения "АТЕШ", сообщает Деловая столица.
Как сообщил агент движения, всех, кто имеет опыт управления беспилотниками или учится на операторов, экстренно собрали и привезли в ангары возле аэродрома "Халино", где расположен центр по подготовке пилотов FPV-дронов "Бумеранг".
"Военные формируют расчеты из двух человек: оператора и его помощника. Время обучения — до 10 часов (поскольку процесс прошивки и спаивания дронов пропускают). После чего формируют группы ударных БПЛА, чтобы хоть как-то остановить движение техники", — рассказали в "АТЕШ" .
Напомним, президент России Владимир Путин почти сутки не комментировал наступление ВСУ в Курской области этой страны, о котором сообщают российские пропагандисты.
Только в обед 7 августа Путин заговорил о "провокации" Украины.
Между тем, в местных пабликах Суджи появились сообщения о переходе этого российского города под контроль ВСУ.
Пропагандисты также сообщают о потере Москвой и других населенных пунктах региона.
Позже Путин собрал совет безопасности России, на котором начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил о том, что продвижение ВСУ якобы остановлено.