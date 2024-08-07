РФ формує в Курській області загони добровольців - партизани

У Курській області російські військові почали використовувати цивільних для створення загонів операторів дронів — їх екстрено навчають і формують групи ударних безпілотників для зупинки руху техніки﻿. Про це заявили учасники партизанського руху "АТЕШ", повідомляє Ділова столиця.

Як повідомив агент руху, всіх, хто має досвід керування безпілотниками або навчається на операторів, екстрено зібрали та привезли в ангари біля аеродрому "Халіно", де розташований центр з підготовки пілотів FPV-дронів "Бумеранг".

"Військові формують розрахунки з двох осіб: оператора та його помічника. Час навчання — до 10 годин (оскільки процес прошивки і спаювання дронів пропускають). Після чого формують групи ударних БПЛА, щоб хоч якось зупинити рух техніки" , — розповіли в "АТЕШ".

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін майже добу не коментував наступ ЗСУ у Курській області цієї країни, про який повідомляють російські пропагандисти.

Тільки в обід 7 серпня Путін заговорив про "провокацію" України.

Тим часом у місцевих пабликах Суджі з'явилися повідомлення про перехід цього російського міста під контроль ЗСУ.

Пропагандисти також повідомляють про втрату Москвою й інших населених пунктів регіону.

Пізніше Путін зібрав раду безпеки Росії, на якій начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов повідомив про те, що просування ЗСУ нібито зупинено.