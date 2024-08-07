РФ формує в Курській області загони добровольців - партизани
У Курській області російські військові почали використовувати цивільних для створення загонів операторів дронів — їх екстрено навчають і формують групи ударних безпілотників для зупинки руху техніки. Про це заявили учасники партизанського руху "АТЕШ", повідомляє Ділова столиця.
Як повідомив агент руху, всіх, хто має досвід керування безпілотниками або навчається на операторів, екстрено зібрали та привезли в ангари біля аеродрому "Халіно", де розташований центр з підготовки пілотів FPV-дронів "Бумеранг".
"Військові формують розрахунки з двох осіб: оператора та його помічника. Час навчання — до 10 годин (оскільки процес прошивки і спаювання дронів пропускають). Після чого формують групи ударних БПЛА, щоб хоч якось зупинити рух техніки", — розповіли в "АТЕШ".
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін майже добу не коментував наступ ЗСУ у Курській області цієї країни, про який повідомляють російські пропагандисти.
Тільки в обід 7 серпня Путін заговорив про "провокацію" України.
Тим часом у місцевих пабликах Суджі з'явилися повідомлення про перехід цього російського міста під контроль ЗСУ.
Пропагандисти також повідомляють про втрату Москвою й інших населених пунктів регіону.
Пізніше Путін зібрав раду безпеки Росії, на якій начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов повідомив про те, що просування ЗСУ нібито зупинено.