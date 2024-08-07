СМИ сообщили о ранении известного российского пропагандиста-"военкора" Поддубного (Обновлено)
Депутат Госдумы Михаил Делягин, а также несколько Z-каналов сообщили о гибели одного из популярнейших в РФ "военкоров" и сотрудника "Всероссийской государственной телерадиокомпании" Евгения Поддубного. Пропагандистское "РИА Новости" впоследствии написало, что "военкор" ранен. Со ссылкой на российское оппозиционное издание The Insider, "РИА Новости", сообщает Украинская правда.
По предварительной информации, днем он снимал репортаж в Курской области о боях, ведущихся в Суджанском районе, куда, как сообщается, прорвались украинские войска.
Обновлено: Позже "РИА Новости" сообщило, что Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области, он находится в местной больнице.
Евгений Поддубный — один из наиболее известных российских "военкоров". Он также является сотрудником ВГТРК и работает военным корреспондентом канала "Россия-1".
Поддубный знаменит крайне оптимистичными репортажами о том, как Россия последовательно все захватывает и захватывает украинские территории. Затем эта информация оказывается ложной.
В частности, он делал репортаж с аэродрома в Гостомеле, что под Киевом, в первые дни большого вторжения России в Украину.