ЗМІ повідомили про поранення відомого російського пропагандиста-"воєнкора" Піддубного (Оновлено)

Депутат Держдуми Михайло Делягін, а також кілька Z-каналів повідомили про загибель одного з найпопулярніших в РФ "воєнкорів" і співробітника "Всеросійської державної телерадіокомпанії" Євгена Поддубного. Пропагандистське "РИА Новости" згодом написало, що "воєнкор" поранений.﻿﻿ З посиланням на російське опозиційне видання The Insider, "РИА Новости", повідомляє Українська правда.

За попередньою інформацією, вдень він знімав репортаж у Курській області про бої, що ведуться в Суджанському районі, куди, як повідомляється, прорвалися українські війська.

Оновлено: Пізніше "РИА Новости" повідомило, що Поддубний поранений унаслідок атаки українського дрона в Курській області, він перебуває в місцевій лікарні.

Євген Поддубний – один із найвідоміших російських "воєнкорів". Він також є співробітником ВГТРК і працює військовим кореспондентом каналу "Россия-1".

Поддубний знаменитий вкрай оптимістичними репортажами про те, як Росія послідовно все захоплює і захоплює українські території. Потім ця інформація виявляється брехливою.

Зокрема, він робив репортаж з аеродрому в Гостомелі, що під Києвом, у перші дні великого вторгнення Росії в Україну.