На Сумщине намерены создать еще две военные администрации

Совет обороны Сумской области 7 августа поддержал предложение создать еще две городские военные администрации - Великописаревскую и Середино-Будскую.﻿﻿ Со ссылкой на Сумскую ОВА, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Отмечается, что соответствующие обращения к начальнику Сумской областной военной администрации Владимиру Артюху поступили от Ахтырской и Шосткинской районных военных администраций.

Первоочередная причина - невыполнение законных полномочий руководителями Великописаревской и Середино-Будской общин. В частности, глава Середино-Будской общины задержан еще в апреле 2022 года и обвиняется в государственной измене.

"Как следствие - незащищенность населения общин, угроза жизни и здоровью граждан. Людям не оказывается должным образом необходимая помощь и различные виды услуг, не выполняются в полном объеме меры по эвакуации, отсутствует коммуникация и координация действий между разными государственными органами власти" , - отметили в ОВА.

Там также подчеркнули, что указанные общины ежедневно подвергаются враждебным обстрелам и нуждаются в быстрых и эффективных управленческих решениях.