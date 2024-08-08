Ливанская "Хезболла" готова ударить по Израилю независимо от Ирана – CNN

Группировка "Хезболла" может нанести удар Израилю независимо от намерений Ирана. Атака возможна уже в ближайшие дни.﻿ Об этом сообщает CNN, пишет Эдуард Ткач, РБК-Украина.

По словам одного из источников, военизированная группировка, которая базируется в Ливане, движется быстрее Ирана в своем планировании и рассчитывает нанести удар по Израилю в ближайшее дни. Тегеран, тем временем, скорее всего до сих пор разрабатывает концепцию своего ответа.

"Иран сделал некоторые, но не все, приготовления, которые США ожидают увидеть перед крупным нападением на Израиль" , - сказал американский военный чиновник на условиях анонимности.

Второй источник добавил, что учитывая близость Ливана к Израилю, как к его непосредственному соседу на севере, "Хезболла" может действовать практически без предупреждения, чего не сказать об Иране.

По его словам, пока неясно, каким образом Иран и "Хезболла" координируют свои действия по возможному нападению, и координируют ли вообще. Среди официальных лиц есть ощущение, что "эти двое" могут не полностью совпадать во взглядах на то, как двигаться дальше.

Напомним, что возможные атаки группировки и Ирана по Израилю будут ответом на убийство главного военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Ливане, а также политического лидера ХАМАС Фуада Шукра в Тегеране. Израиль тем временем не подтвердил и не опроверг свою причастность к этим инцидентам.

При этом, по информации The Washington Post, после убийства лидера ХАМАС Израиль сразу же сообщил США, что именно он стоит за этим деянием.

Также сообщалось, что Иран, судя по всему, пересмотрел свое решение о военном нападении на Израиль. Однако, в США все еще ждут какой-то реакции Тегерана на убийство лидера ХАМАС.