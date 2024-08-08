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ВСУ за сутки отминусовали еще 1 140 оккупантов и 36 артсистем

ВСУ за сутки отминусовали еще 1 140 оккупантов и 36 артсистем
Фото: Генштаб

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще 1 140 российских захватчиков, уничтожили 36 вражеских артиллерийских систем, 9 ББМ и 2 танка, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 587 510 (+1 140) человек,
  • танков – 8 431 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 332 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 16 487 (+36) ед,
  • РСЗО – 1 142 (+4) ед,
  • средств ПВО – 914 (+4) ед,
  • самолетов – 366 (+1) ед,
  • вертолетов – 327 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 293 (+81) ед,
  • крылатых ракет – 2 424 (+3),
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22 285 (+59) ед,
  • специальной техники – 2 767 (+8) ед.

Данные уточняются.

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