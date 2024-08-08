ВСУ за сутки отминусовали еще 1 140 оккупантов и 36 артсистем
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще 1 140 российских захватчиков, уничтожили 36 вражеских артиллерийских систем, 9 ББМ и 2 танка, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 587 510 (+1 140) человек,
- танков – 8 431 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 16 332 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 16 487 (+36) ед,
- РСЗО – 1 142 (+4) ед,
- средств ПВО – 914 (+4) ед,
- самолетов – 366 (+1) ед,
- вертолетов – 327 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 293 (+81) ед,
- крылатых ракет – 2 424 (+3),
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 22 285 (+59) ед,
- специальной техники – 2 767 (+8) ед.
Данные уточняются.