ВСУ за сутки отминусовали еще 1 140 оккупантов и 36 артсистем

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили еще 1 140 российских захватчиков, уничтожили 36 вражеских артиллерийских систем, 9 ББМ и 2 танка, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 08.08.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 587 510 (+1 140) человек,

танков – 8 431 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 16 332 (+9) ед,

артиллерийских систем – 16 487 (+36) ед,

РСЗО – 1 142 (+4) ед,

средств ПВО – 914 (+4) ед,

самолетов – 366 (+1) ед,

вертолетов – 327 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 293 (+81) ед,

крылатых ракет – 2 424 (+3),

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 22 285 (+59) ед,

специальной техники – 2 767 (+8) ед.

Данные уточняются.