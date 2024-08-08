Генштаб: На фронте за сутки почти 100 столкновений, треть – на Покровском направлении

За прошедшие сутки всего зафиксировано 96 боевых столкновений. Активнее всего войска РФ и дальше действуют на Покровском направлении, где произошла почти треть его наступательных действий.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 8 августа.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 69 авиаударов, сбросив 110 КАБ. Кроме этого, произвел более 5200 обстрелов, из них 114 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Павловка, Беловоды, Кияница, Журавка, Юнаковка, Мануховка, Могрица, Угроиды, Часов Яр, Торецк, Нью-Йорк, Курдюмовка, Воздвиженка, Александрополь, Гродовка, Новогродовка, Константинов , Пятихатки, Новоандреевка и Лобково.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага, а также поразили два средства ПВО, семь средств РВиА (ракетных войск и артиллерии) и два склада с боеприпасами оккупантов.

На Харьковском направлении количество атак в сутки возросло до трех. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении было пять попыток россиян продвинуться вблизи Петропавловки, Колесниковки и в сторону Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз неподалеку от Новосергеевки, Макеевки, Невского, Торского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали шесть штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спорного, Верхнекаменского и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз – все свои усилия сосредоточили вблизи Часового Яра. Там же нанесли два авиаудара неуправляемыми авиационными ракетами (НАР).

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Северного, Нью-Йорка, Железного и Торецка. По Торецку и прилегающих к нему территориях российский агрессор нанес 19 авиаударов - сбросил более трех десятков управляемых бомб.

На Покровском направлении наши защитники отразили 28 штурмовых действий в районах десяти разных населенных пунктов. Воздвиженка, Желанное, Карловка и Гродовка – основные направления сосредоточения усилий оккупантов. При поддержке авиации россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили пять вражеских атак у Красногоровки, Константиновки и Парасковеевки.

На Времивском направлении русские войска предприняли две попытки продвижения со стороны Владимировки.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Роботы.

На Приднепровском направлении все четыре атаки захватчиков не имели успеха.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник производит обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наносит авиаудары.