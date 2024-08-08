В Минфине презентовали послам стран G7 свое видение реформы таможни

Министр финансов Украины Сергей Марченко и заместитель министра финансов Украины по европейской интеграции Юрий Драганчук презентовали послам и представителям миссий стран-членов G7 в Украине свое видение и планы по дальнейшему внедрению реформы таможни, сообщает Укринформ.

"Реформирование Гостаможслужбы является одним из приоритетов Украины в процессе интеграции в ЕС. Мы преследуем трансформацию украинской таможни в восточную границу Европы по стандартам ЕС и одновременно усиление ее функции безопасности. Мы заинтересованы в развитии эффективной, высокотехнологичной и прозрачной таможни, требующей времени, взвешенных решений и консолидированной поддержки" , – отметил Марченко.

Сообщается, что с начала 2024 года таможенные поступления в госбюджет составляют около 329 млрд. грн. В условиях военного положения все внутренние ресурсы направляются на обеспечение сектора безопасности и обороны, поэтому прозрачное выполнение таможенных пошлин является важным источником финансирования оборонных потребностей страны.

Отмечается, что реформирование таможни предусмотрено Планом Украины в рамках инструмента ЕС Ukraine Facility, Национальной стратегией доходов на 2024-2030 годы, а также одним из структурных маяков в рамках совместной с МВФ Программы Extended Fund Facility.