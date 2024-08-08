Кандидат в вице-президенты США от Трампа раскритиковал своего визави от демократов

Напарник Дональда Трампа в президентской гонке Джей Ди Вэнс набросился с критикой на своего визави-демократа Тима Уолза из-за его военной карьеры, сообщает Европейская правда.

В частности, Вэнс обвинил Уолза в том, что тот ушел в отставку после более чем двухдесятилетней военной карьеры, чтобы избежать отправки в Ирак, назвав это "украденной доблестью".

Издание отмечает, что нет никаких доказательств того, что Уолз ушел в отставку во избежание службы в армии.

"Он (Уолз – Ред.) не провел ни одного дня в зоне боевых действий. Не притворяйтесь тем, кем вы не являетесь... Мне было бы стыдно, если бы я был на его месте и врал о своей военной службе, как он" , - сказал Вэнс, который был откомандирован в Ирак как военный корреспондент морской пехоты, но не участвовал в боевых действиях.

Вэнс использовал термин "украденная доблесть", описывающий человека, солгавшего о своей военной службе или исказившего ее, хотя Уолз никогда не утверждал, что он был ветераном боевых действий.

Это заявление, которое быстро повторили другие республиканцы, свидетельствует о том, что кампания Трампа может рассматривать военную карьеру Уолза как уязвимое место для вице-президента Камалы Гаррис.

Во вторник Камала Гаррис объявила, что выбирает своим кандидатом в вице-президенты Тима Уолза.

60-летний Уолз – ветеран Национальной гвардии США, бывший учитель, начавший карьеру в политике в 2006 году как член Палаты представителей. В 2018-м был избран губернатором Миннесоты, занимает эту должность второй срок подряд.

Во время первого предвыборного мероприятия Уолз начал критиковать Трампа и Венса, назвав их "жуткими и чертовски странными".