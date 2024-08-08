В Ивано-Франковской области создадут группу, которая будет вручать повестки

В Калушской общине Ивано-Франковской области сформируют группу людей, которые будут вручать повестки. Пока известно о 27 человек, которые будут учиться необходимому в районной военной администрации, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил глава общины Андрей Найда в Facebook.

В сообщении отмечают, что группа для оповещения военнообязанных будет сформирована из представителей, не подлежащих призыву на военную службу. Соответствующее решение принято по распоряжению главы Калушской районной военной администрации Жанны Табанец.

Отмечается, что работа групп будет координироваться председателем РВА, работниками ТЦК и полиции.

"В настоящее время есть 27 человек. Они будут проходить соответствующие учения в районной военной администрации" , - говорится в сообщении.

Мобилизация в Украине

Напомним, что согласно новому закону о мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП, полицейского или пограничника. Подробнее о главных правилах закона в отдельном материале РБК-Украина

Напомним, недавно член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в очередной раз подчеркнул, что в Украине не планируется вручение повесток в электронном формате.

Также мы рассказывали и о том, могут ли призвать на службу исключенных и снятых с учета.