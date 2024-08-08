В Украине заработает новый стандарт помощи при инсультах: подробности

В Украине пациентов с инсультом будут обследовать и лечить по обновленным протоколам. Больных будут направлять в учреждения, которые оказывают специализированную помощь, сообщает РБК-Украина.

О новом стандарте помощи при инсультах рассказал первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров.

Инсульт является второй по частоте причиной смерти в мире. Около 80-85% случаев – это ишемические инсульты, отметил Сергей Дубров.

"К сожалению, должен констатировать, что за последние несколько лет показатели в нашей стране только ухудшаются. Минздрав утвердил стандарт медицинской помощи при ишемическом инсульте, который определяет единый алгоритм действий медицинским работникам и, прежде всего, гарантирует пациентам качество и эффективность предоставленных услуг" , - рассказал первый заместитель министра здравоохранения.

Он добавил, что при разработке мер по борьбе с инсультами министерство ориентируется на лучшие мировые стандарты.

"В Европе есть четкий план действий до 2030 года, который мы держим в фокусе внимания. Вопрос уменьшения заболеваемости инсультами, уменьшение летальных исходов, реализация эффективных и современных подходов в диагностике и лечении инсультов - это вызов как для украинской медицинской системы, так и в целом для мира" , - отметил Сергей Дубров.

По его словам, очень важно, чтобы пациенты попадали не в ближайшие больницы, а именно в те, которые обеспечивают надлежащее лечение в случае инсульта. В настоящее время в Украине 258 медицинских учреждений имеют контракты с НСЗУ для оказания медицинской помощи в случае инсульта.

Стандарт медицинской помощи по ишемическому инсульту внедряет обновленные протоколы диагностики, лечение пациентов на догоспитальном и госпитальном этапах, а также во время их реабилитации в учреждениях здравоохранения, рассказал чиновник.