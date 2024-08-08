Российские пользователи начали жаловаться на полную остановку Youtube
Российские пользователи Youtube начали жаловаться на полную остановку видео хостинга, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщают сервисы downdetector.su, "Детектор сбоев", передает The Moscow TImes.
В России при попытке перехода на сайт Youtube появляется сообщение об отсутствии соединения.
Отмечается, что проблема присутствует как в работе сайта, так и мобильного приложения.
По данным "Сбой.рф" уже зарегистрировано более 5 тысяч жалоб на работу видео хостинга.
Жалобы поступили от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы, Саратова, Самары, Краснодара, оккупированного Крыма и ряда других регионов.
Напомним:
Российские власти уведомили всех крупнейших операторов связи в стране о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду.