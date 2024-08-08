Російські користувачі почали скаржитися на повну зупинку Youtube
Російські користувачі Youtube почали скаржитися на повну зупинку відеохостингу, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляють сервіси downdetector.su, "Детектор сбоев", передає The Moscow TImes.
В Росії під час спроби переходу на сайт Youtube з'являється повідомлення про відсутність з'єднання.
Зазначається, що проблема присутня як у роботі сайту, так і мобільного додатка.
За даними "Сбой.рф" вже зареєстровано понад 5 тисяч скарг на роботу відеохостингу.
Скарги надійшли від жителів Москви, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурга, Уфи, Саратова, Самари, Краснодара, окупованого Криму та низки інших регіонів.
Нагадаємо:
Российские власти уведомили всех крупнейших операторов связи в стране о замедлении скорости воспроизведения видео на YouTube до 128 килобит в секунду.